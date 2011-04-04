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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:36

"Тож необхідність введення в обіг банкноти нового найвищого номіналу назріла досить давно. Після появи в обігу банкноти номіналом 1000 гривень середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися дев’ятьма банкнотами найвищого номіналу, і це буде набагато зручніше, ніж зараз", – наголосив Голова Національного банку.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

:shock: :shock: :shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:44


"Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.
Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом."

А почему ничего не написали про судьбу монеты номиналом 10 копеек? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Все логічно, ціни м.б. кратні 10коп, 25 випадає
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:А почему ничего не написали про судьбу монеты номиналом 10 копеек?

Их пока оставляют, т.к. цены будут выровнены с точностью до 10коп. Т.е. 10коп эт новая копейка. Ждемс появления монетки в 20коп вместо 25коп :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:42

  lubopytnaya написав:
  Алексей77 написав:Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Какие еще есть более-менее надежные места?

Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны :D

С ежемесячной выплатой:
Зем.Капитал: 18,5%, с пополнением
Агропросперис: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус Минфина
Форвард: 17,75%, с пополнением
Мисто: 17,5%, с пополнением
КИБ: 17,5%, с пополнением
Универсал: 17,5%, с пополнением + бонус Минфина
Альянс: 17,5% + бонус Минфина
Идея: 17,5%
Січ: 17,5% + бонус Минфина
RwS bank: 17,5%

по форварду пополнение первые 90 дней в сумме не превышающую троекратную от первоначальной.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, подскажите по Мобильным заощадженням в Ощаде
под 2% в долларах со свободным снятием-пополненнием. Есть ли нюансы при использовании? И Как использовать его бесплатно?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Как использовать его бесплатно?

см. viewtopic.php?p=4693606#p4693606
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Мобильные заощадження в Ощаде, я так понимаю самое выгодное предложение в валюте среди остальных банков? Или есть аналоги со свободным снятием?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:11

  Алексей77 написав:Мобильные заощадження в Ощаде, я так понимаю самое выгодное предложение в валюте среди остальных банков? Или есть аналоги со свободным снятием?

Конкорд, инДжой, 3%
... делайте хоть что-нибудь!
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