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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?


Это философский вопрос, где эта грань.
Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:59

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