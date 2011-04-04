Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Это философский вопрос, где эта грань.
Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.