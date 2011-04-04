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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:53
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Это философский вопрос, где эта грань.
Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:59
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який банк вас опрокинув
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greenozon
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:05
Avatar написав:
Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Не потайки, а завчасно (за 30 днів) повідомивши клієнта про таку зміну (зазвичай прописують, що достатньо повідомлення на сайті, за яким клієнт самотужки має постійно слідкувати) - такі прецеденти трапляються постійно у різних банках. Чи спромігся банк правильно виписати це у ДКБО та договорі на обслуговування карткового рахунку видніше вам, бо кожен банк самостійно складає ці документи і щось казати одразу про усі банки неможливо.
greenozon написав:Avatar
який банк вас опрокинув
Схожість не повна, потрібно ще додавати "якщо не секрет", мабуть...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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