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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?


Это философский вопрос, где эта грань.
Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:59

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:05

  Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?

Не потайки, а завчасно (за 30 днів) повідомивши клієнта про таку зміну (зазвичай прописують, що достатньо повідомлення на сайті, за яким клієнт самотужки має постійно слідкувати) - такі прецеденти трапляються постійно у різних банках. Чи спромігся банк правильно виписати це у ДКБО та договорі на обслуговування карткового рахунку видніше вам, бо кожен банк самостійно складає ці документи і щось казати одразу про усі банки неможливо.

  greenozon написав:Avatar
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Схожість не повна, потрібно ще додавати "якщо не секрет", мабуть...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 02:46

Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется.
Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре"
Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!

Вот, например:
"Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків.
У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"

Прецеденты уже были.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 06:48

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