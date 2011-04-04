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Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Это философский вопрос, где эта грань. Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Не потайки, а завчасно (за 30 днів) повідомивши клієнта про таку зміну (зазвичай прописують, що достатньо повідомлення на сайті, за яким клієнт самотужки має постійно слідкувати) - такі прецеденти трапляються постійно у різних банках. Чи спромігся банк правильно виписати це у ДКБО та договорі на обслуговування карткового рахунку видніше вам, бо кожен банк самостійно складає ці документи і щось казати одразу про усі банки неможливо.
greenozon написав:Avatar який банк вас опрокинув
Схожість не повна, потрібно ще додавати "якщо не секрет", мабуть...
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется. Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре" Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!
Вот, например: "Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків. У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"
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Вкладчик1234 написав:В пирамиду пытаются привлечь уже всех подряд:
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