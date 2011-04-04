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Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Это философский вопрос, где эта грань. Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?
Не потайки, а завчасно (за 30 днів) повідомивши клієнта про таку зміну (зазвичай прописують, що достатньо повідомлення на сайті, за яким клієнт самотужки має постійно слідкувати) - такі прецеденти трапляються постійно у різних банках. Чи спромігся банк правильно виписати це у ДКБО та договорі на обслуговування карткового рахунку видніше вам, бо кожен банк самостійно складає ці документи і щось казати одразу про усі банки неможливо.
greenozon написав:Avatar який банк вас опрокинув
Схожість не повна, потрібно ще додавати "якщо не секрет", мабуть...
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется. Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре" Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!
Вот, например: "Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків. У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"
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Користувачі, які залишать заявку на купівлю ОВДП на нашому сайті, зможуть отримати + 0,2% до базової ставки прибутковості облігацій.
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Вкладчик1234 написав:В пирамиду пытаются привлечь уже всех подряд:
У «Бонусі від Мінфіну» нова пропозиція — ОВДП від групи ICU
Користувачі, які залишать заявку на купівлю ОВДП на нашому сайті, зможуть отримати + 0,2% до базової ставки прибутковості облігацій.
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за угоду купівлі/продажу — 200 гривень; за відкриття рахунку у ЦП — 0 гривень; за зберігання ЦП у депозитарії — 0 гривень; за погашення гривневих ЦП — 0 гривень; за погашення валютних ЦБ — 25$ (незалежно від обсягу)
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.
Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется. Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре" Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!
Вот, например: "Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків. У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"
Прецеденты уже были.
lubopytnaya, согласен, что они могут вносить изменения в действующие тарифы. Но, если я ранее заключил договор на открытие счета в тарифе "А", обслуживался в нем и подписался под знанием условий и тарифов в банке, то банк вполне вправе вносить изменения в тарифа "А". Вопросов нет.
То, что банк вдруг перевел меня на обслуживание на тариф "Б", с которым я не знаком и не подписывал договор на соблюдение его условий - это как раз и вызывает, как сказал freeze, философский вопрос.
Как бэ, что в таком случае мешает банкам перевести своих клиентов на VIP карты и VIP обслуживание с 1к+ в месяц, потом списывать в овердрафт и насылать коллекторов? Для банка ж моментальный профит
Avatar написав:Как бэ, что в таком случае мешает банкам перевести своих клиентов на VIP карты и VIP обслуживание с 1к+ в месяц, потом списывать в овердрафт и насылать коллекторов? Для банка ж моментальный профит
Щось схоже бувало при закритті банком роботи з фізиками, у СЕБ таке було - 100 раз підвищувалась плата за обслуговуваня рахунків
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Вкладчик1234 написав:У «Бонусі від Мінфіну» нова пропозиція — ОВДП від групи ICU
Зато теперь Минфин бонусы выплачивает в течение 10-15 дней со дня подтверждения открытия депозита Один депозит подтвердила 24 мая, бонус выплатили 12 июня. Другой депозит подтвердила 14 июня, бонус выплатили сегодня 26 июня.
Уж не знаю, это новый график выплат или просто повезло