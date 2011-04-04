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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?


Это философский вопрос, где эта грань.
Поскольку при изменении тарифа собственно и получается новый тариф.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:59

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:05

  Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

ДКБО, в основном, имеет упоминание про право банка на внесение изменений в тарифы (действующего пакета, как я понял), но про перевод на другой тариф (читай - новый договор обслуживания) - такого права нет. Все верно?

Не потайки, а завчасно (за 30 днів) повідомивши клієнта про таку зміну (зазвичай прописують, що достатньо повідомлення на сайті, за яким клієнт самотужки має постійно слідкувати) - такі прецеденти трапляються постійно у різних банках. Чи спромігся банк правильно виписати це у ДКБО та договорі на обслуговування карткового рахунку видніше вам, бо кожен банк самостійно складає ці документи і щось казати одразу про усі банки неможливо.

  greenozon написав:Avatar
який банк вас опрокинув

Схожість не повна, потрібно ще додавати "якщо не секрет", мабуть...
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 02:46

Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется.
Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре"
Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!

Вот, например:
"Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків.
У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"

Прецеденты уже были.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 06:48

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14

  Вкладчик1234 написав:В пирамиду пытаются привлечь уже всех подряд:

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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:09

  lubopytnaya написав:
Avatar написав:Коллеги, подскажите, может ли банк в односторонеем порядке заменить тарифный план, на котором обслуживаюсь? Не ввести изменения в действующий тариф/условия, а закрыть действующий тариф вовсе и втихаря самостоятельно перевести на другой тариф с платным обслуживанием.

Испокон веков все банки в односторонеем порядке меняют тарифы своего РКО (расчетно-кассового обслуживания), как им захочется.
Это у них прописано в т.н. "Комплексном Договоре"
Более того, у некоторых банков в этом договоре указано, что банк имеет право в односторонеем порядке менять процентную ставку действующих(!) срочных депозитов!

Вот, например:
"Банк має право змінювати процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором обслуговування Банком вкладних рахунків.
У разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за вкладом шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику"

Прецеденты уже были.

lubopytnaya, согласен, что они могут вносить изменения в действующие тарифы.
Но, если я ранее заключил договор на открытие счета в тарифе "А", обслуживался в нем и подписался под знанием условий и тарифов в банке, то банк вполне вправе вносить изменения в тарифа "А". Вопросов нет.

То, что банк вдруг перевел меня на обслуживание на тариф "Б", с которым я не знаком и не подписывал договор на соблюдение его условий - это как раз и вызывает, как сказал freeze, философский вопрос.

Как бэ, что в таком случае мешает банкам перевести своих клиентов на VIP карты и VIP обслуживание с 1к+ в месяц, потом списывать в овердрафт и насылать коллекторов? Для банка ж моментальный профит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Avatar написав:Как бэ, что в таком случае мешает банкам перевести своих клиентов на VIP карты и VIP обслуживание с 1к+ в месяц, потом списывать в овердрафт и насылать коллекторов? Для банка ж моментальный профит

Щось схоже бувало при закритті банком роботи з фізиками, у СЕБ таке було - 100 раз підвищувалась плата за обслуговуваня рахунків ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:20

Не только

  chipmunk написав:Щось схоже бувало при закритті банком роботи з фізиками, у СЕБ таке було - 100 раз підвищувалась плата за обслуговуваня рахунків ;)
ПроКредит, который мне очень нравится, почти аналогичным образом выдавливал "нищебродов".
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:50

  Вкладчик1234 написав:У «Бонусі від Мінфіну» нова пропозиція — ОВДП від групи ICU

Зато теперь Минфин бонусы выплачивает в течение 10-15 дней со дня подтверждения открытия депозита :wink:
Один депозит подтвердила 24 мая, бонус выплатили 12 июня.
Другой депозит подтвердила 14 июня, бонус выплатили сегодня 26 июня.

Уж не знаю, это новый график выплат или просто повезло :mrgreen:
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