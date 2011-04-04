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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:13
Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:29
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня график выплат "15 дней" .
Открывал 11/06/2019 деньги зашли сегодня в обед . Чудовий график и Акции там тоже чудов1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:31
нема чого переживати
це обов'язок банків
нікуди вони не дінуться
до дати Ч усі за-ібан-ізуються як пити дати
+50грн !
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