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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:13

Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Уж не знаю, это новый график выплат или просто повезло


У меня график выплат "15 дней" .
Открывал 11/06/2019 деньги зашли сегодня в обед . Чудовий график и Акции там тоже чудов1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:31

  klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.



нема чого переживати
це обов'язок банків
нікуди вони не дінуться
до дати Ч усі за-ібан-ізуються як пити дати
+50грн !
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greenozon
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