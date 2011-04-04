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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:22

pharus
Кстати, дебетка Моно + Депозитка Форварда отличная связка.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:34

  vitaliian написав:друзья посоветуйте карту с 10% (или больше) на остаток

Древняя тема, но стоит обновить т.к. инф-я актуальна
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:42

  Faceless написав:
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk

Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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