pharus
Кстати, дебетка Моно + Депозитка Форварда отличная связка.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:22
pharus
Кстати, дебетка Моно + Депозитка Форварда отличная связка.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:34
Древняя тема, но стоит обновить т.к. инф-я актуальна
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:42
Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|