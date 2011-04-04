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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:22
pharus
Кстати, дебетка Моно + Депозитка Форварда отличная связка.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:34
vitaliian написав:
друзья посоветуйте карту с 10% (или больше) на остаток
Древняя тема, но стоит обновить т.к. инф-я актуальнаКарти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:42
Faceless написав:
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:04
klug написав: Faceless написав:
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Альфа, УкрСиб, ТАС в принціпі готові, це з того, що мені відомо
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:19
Vial написав:vitaliian
Форвард - Депозитка
20uah за обслуговування
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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