RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 498499500501>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:22

pharus
Кстати, дебетка Моно + Депозитка Форварда отличная связка.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 15.09.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:34

  vitaliian написав:друзья посоветуйте карту с 10% (или больше) на остаток

Древняя тема, но стоит обновить т.к. инф-я актуальна
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28586
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2290 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:42

  Faceless написав:
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk

Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 18.08.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:
  Faceless написав:
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk

Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Альфа, УкрСиб, ТАС в принціпі готові, це з того, що мені відомо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24967
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5900 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:19

  Vial написав:vitaliian
Форвард - Депозитка

20uah за обслуговування, чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15849
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:24

  flyman написав:
  Vial написав:vitaliian
Форвард - Депозитка

20uah за обслуговування

терпимо)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 666 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:17

  flyman написав:20uah за обслуговування, чи як?

Вы там хорошо себя чувствуете? 0 грн. 00 коп.
Vorlon
 
Повідомлень: 6992
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:24

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:друзья посоветуйте карту с 10% (или больше) на остаток
Присоединяюсь к вопросу. Депозитка есть, нужно что-то похожее в другом банке (>10-11% на остаток)
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:53

  Boundless написав:
vitaliian написав:друзья посоветуйте карту с 10% (или больше) на остаток
Присоединяюсь к вопросу. Депозитка есть, нужно что-то похожее в другом банке (>10-11% на остаток)

я нарыл у конкорда 11% https://concord.ua/uploads/redactor/5ced010839d2c.pdf
есть ещё виртуальные но по ним вместо тарифов реклама https://concord.ua/virtual-card

у Скай банка Ощадна картка 16% но не совсем понятно, если оформить карту 2го числа месяца будут ли в текущем месяце начислены %

. Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку,
що утворилися на початок банківського дня, впродовж місяця. Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку.
На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 666 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:55

Аккорд, найкраща картка 10-12%

http://accordbank.com.ua/data/upload/pu ... kartka.pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6112 раз.
Подякували: 2388 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 498499500501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 210075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 77722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6952)
28.06.2019 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.