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klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.
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Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
klug написав:Панове, а чи є якийсь рух на збільшення когорти банків, що підтримує IBAN? Я, суб'єктивно жодного руху не бачу, а часу залишилось вже не так і багато. Також цікавить чи введення IBAN може спонукати більше банків до переходу на прямі реквізити.
Уже 5.08 геть усі мають підтримувати ібан, всі договори будуть з ібанами, а з 1.11 взагалі будуть працювати виключно за ними.
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Я ж запитував про реальні кейси впровадження, бо "часу залишилось уже не так і багато", а ви повторили про строки...
Альфа, УкрСиб, ТАС в принціпі готові, це з того, що мені відомо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
у Скай банка Ощадна картка 16% но не совсем понятно, если оформить карту 2го числа месяца будут ли в текущем месяце начислены %
. Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку, що утворилися на початок банківського дня, впродовж місяця. Серед щоденних залишків для розрахунку відсотків використовується сума найменшого залишку. На суму, яка перевищує найменший залишок, відсотки нараховуватись не будуть. Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде.