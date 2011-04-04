может кто знает, если с аккорда выводить на моно (через приложение монобанка) от аккорда будет комиссия?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:18
Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:38
Re: Байки про банки і не тільки....
ещё вариант
Процентна ставка, що нараховується на залишок власних коштів на
картковому рахунку:
від 0 до 5 000,00 грн. 0% -
від 5 000,01 до 25 000,00 грн. 5%
від 25 000,01 до 50 000 грн. 8% -
від 50 000,01 грн. 100 000 грн. 10% -
від 100 000,01 до 200 000 грн. 12% -
від 200 000,01 грн. 15%
Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:51
vitaliian
тут ставки похуділи буквально в останній тиждень, коли точно не засік
Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:54
stargazer приходится бегать из банка в банку потому что в моих условия ухудшились.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:03
Мож на ветке Рояля спосить, мож кто и знает
... делайте хоть что-нибудь!
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