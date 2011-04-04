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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:18

я правильно понимаю р2р с чужих карт на карту аккорд бесплатный?
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может кто знает, если с аккорда выводить на моно (через приложение монобанка) от аккорда будет комиссия?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:38

Re: Байки про банки і не тільки....

ещё вариант

Процентна ставка, що нараховується на залишок власних коштів на
картковому рахунку:
від 0 до 5 000,00 грн. 0% -
від 5 000,01 до 25 000,00 грн. 5%
від 25 000,01 до 50 000 грн. 8% -
від 50 000,01 грн. 100 000 грн. 10% -
від 100 000,01 до 200 000 грн. 12% -
від 200 000,01 грн. 15%

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... anets-.pdf
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:51

vitaliian

тут ставки похуділи буквально в останній тиждень, коли точно не засік
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:54

stargazer приходится бегать из банка в банку потому что в моих условия ухудшились.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:03

  vitaliian написав:я правильно понимаю р2р с чужих карт на карту аккорд бесплатный?
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может кто знает, если с аккорда выводить на моно (через приложение монобанка) от аккорда будет комиссия?

Мож на ветке Рояля спосить, мож кто и знает :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:11

  clientage написав:
  vitaliian написав:я правильно понимаю р2р с чужих карт на карту аккорд бесплатный?
Зображення

может кто знает, если с аккорда выводить на моно (через приложение монобанка) от аккорда будет комиссия?

Мож на ветке Рояля спосить, мож кто и знает :wink:
ль
Рояль, казино Рояль! :)
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:23

Коллеги, а кто-нибудь предлагает плюшки за уплату налогов?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:04

Re: Байки про банки і не тільки....

la9 написав:Коллеги, а кто-нибудь предлагает плюшки за уплату налогов?
По идее государство должно :)))
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Еге ж, могли б за дострокову оплату падатків кишмиш давати...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:16

  chipmunk написав:Еге ж, могли б за дострокову оплату падатків кишмиш давати...
едет с Киева на Ровно пустой вагон, продайте на него билеты по 1грн, тем у кого нет денег дополнительная возможность, вам реклама. Государству это не надо.
vitaliian
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