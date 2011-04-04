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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:44
Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, а кто-нибудь предлагает плюшки за уплату налогов?
По идее государство должно
))
так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается
... делайте хоть что-нибудь!
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