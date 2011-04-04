так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 чер, 2019 09:44
так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:27
а якщо мiсяць до, то вполовинюеться
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:00
за полстоимости нуна годовой абонемент требовать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:00
З липня 2019 року умови користування сервісами Mastercard® в Аеропортах змінено.
Отримання доступу до бізнес-зали Mastercard LoungeKey або послуги Fast Line** відбуватиметься за додатковою умовою здійснення транзакцій* на загальну суму не менш як 6000 грн за останні 30+5 днів по вашій картці.
Транзакції, здійснені пізніше ніж за 5 днів до вильоту, не враховуються.
+50грн !
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Додано: Суб 29 чер, 2019 14:32
Re: Байки про банки і не тільки....
По их тарифам снятие более 5000 в мес с комиссией
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Получится в Крыму провести оплату по интернету картой украинского банка, придёт СМС с проверочным кодом (Vodafone)?
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:43
reef
В Крыму нет роуминга, поэтому никаких СМС вы не получите и никакой связи с украинской симкой не будет. Только если в Viber сообщения ваш банк отсылает и Интернет вы обеспечите местный - единственный вариант.
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