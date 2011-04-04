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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 500501502503>
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:44

  Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, а кто-нибудь предлагает плюшки за уплату налогов?
По идее государство должно :)))

так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:27

  clientage написав:
  Faceless написав:
la9 написав:Коллеги, а кто-нибудь предлагает плюшки за уплату налогов?
По идее государство должно :)))

так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается :)

а якщо мiсяць до, то вполовинюеться :twisted:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:00

  flyman написав:
  clientage написав:
  Faceless написав:По идее государство должно :)))

так так и есть -- если не заплатил в течение 1мес, то ставка удваивается :)

а якщо мiсяць до, то вполовинюеться :twisted:

за полстоимости нуна годовой абонемент требовать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:00

З липня 2019 року умови користування сервісами Mastercard® в Аеропортах змінено.

Отримання доступу до бізнес-зали Mastercard LoungeKey або послуги Fast Line** відбуватиметься за додатковою умовою здійснення транзакцій* на загальну суму не менш як 6000 грн за останні 30+5 днів по вашій картці.

Транзакції, здійснені пізніше ніж за 5 днів до вильоту, не враховуються.

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... eroportakh
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкладчик1234 написав:Аккорд, найкраща картка 10-12%

http://accordbank.com.ua/data/upload/pu ... kartka.pdf


По их тарифам снятие более 5000 в мес с комиссией
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Получится в Крыму провести оплату по интернету картой украинского банка, придёт СМС с проверочным кодом (Vodafone)?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:43

reef
В Крыму нет роуминга, поэтому никаких СМС вы не получите и никакой связи с украинской симкой не будет. Только если в Viber сообщения ваш банк отсылает и Интернет вы обеспечите местный - единственный вариант.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:52

  lubopytnaya написав:

"Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.
Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом."

А почему ничего не написали про судьбу монеты номиналом 10 копеек? :D


10 копеек остается, а 25 копеек ввиду того, что цены должны быть кратны 10 копейкам теперь будет создавать трудности ... по-логике, ее должны заменить или на 20 коп. или вывести нах. - приняли решение вывести нах )
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:11

  Vorlon написав:reef
В Крыму нет роуминга, поэтому никаких СМС вы не получите и никакой связи с украинской симкой не будет. Только если в Viber сообщения ваш банк отсылает и Интернет вы обеспечите местный - единственный вариант.


т.е. российские оперторы закрыли международный роуминг на территории крыма? или по какой причине его нет?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:23

IMPRINTER
А вы типа не знали? По той же причине, по какой там нет нашей воды и т.д. Его никогда и не было там после ухода наших операторов из Крыма. Роуминг - признание Крыма российским. На что наши никогда не пойдут. Политика!

По памяти пользовался своим Киевстаром там в начале августа 2014-го последний раз. Через несколько дней после отъезда тогда и он сдох...
Vorlon
 
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