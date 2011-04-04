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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 30 чер, 2019 16:52
Vorlon написав:IMPRINTER
А вы типа не знали? По той же причине, по какой там нет нашей воды и т.д. Его никогда и не было там после ухода наших операторов из Крыма. Роуминг - признание Крыма российским. На что наши никогда не пойдут. Политика!
По памяти пользовался своим Киевстаром там в начале августа 2014-го последний раз. Через несколько дней после отъезда тогда и он сдох...
не знал ... т.е. это банят наши операторы подключение к российскому оператору именно на территории крыма? я думал это российские операторы не дают на территории крыма международный роуминг, ну чтоб не попасть под санкции (судя по информации в сети, что я щас изучил именно так и есть - там закрыт роуминг со стороны операторов российских) ... как сбербанк там не работает и прочие крупные учреждения ...
в крыму я был последний раз в 2009 г. и то зимой, а отдыхал там последний раз в 1998 ... так что я слабо знаю что там происходит, не смотря на то, что там живут родственники )
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Додано: Нед 30 чер, 2019 20:58
IMPRINTER
украинским операторам там работать физически нет возможности.
а иностранные сети не могут дозвониться в крым так как туда русские сети не пропускают трафик во избежание санкций.
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mephala
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:22
mephala написав:
а иностранные сети не могут дозвониться в крым так как туда русские сети не пропускают трафик во избежание санкций
Что значит "не могут дозвониться"? На код МТС Краснодарского края "+7 978", который у большинства крымчан, - звони сколько угодно (потому что нельзя отключить абонентов всего Краснодарского края). Не проходят звонки только на местных крымских операторов со своими отдельными телефонными кодами сетей.
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Vorlon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:14
Извиняюсь, что немного не по теме...
Перевожу в доллар ту часть портфеля, что работает по схеме 6/6. Заметил, что купить валюту за наличные выходит дешевле, чем безнал. Пока банки по безналу дают не интересный курс. Разве что у кого-то нет возможности выйти с работы или кто покупает безнал из села (дачи, полярной станции Академик Вернацкий)
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:18
Де зараз привабливі пропозиції на валютні депозити?
3-6 міс
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Rainbow
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:24
Rainbow
Пополняю застолбленную в январе Мегу под 5,25%.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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Vial
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:30
Vial написав:
Перевожу в доллар ту часть портфеля, что работает по схеме 6/6.
6/6 - це 6 міс. (березень-серпень/ вересень-лютий)?
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V2
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:35
Rainbow написав:
Де зараз привабливі пропозиції на валютні депозити?
3-6 міс
радабанк, киб, конкорд, аккорд
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vitaliian
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:36
V2
Не, конец декабря - начала января по конец июня - начало июля в гривне, остальное время - в долларе. Повторюсь, это часть портфеля.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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Vial
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:11
Vial написав:Rainbow
Пополняю застолбленную в январе Мегу под 5,25%.
у меня столбик в меге 4,55%
в январе тоже столбил.
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mephala
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