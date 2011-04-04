Додано: Нед 30 чер, 2019 16:52

Vorlon написав: IMPRINTER

А вы типа не знали? По той же причине, по какой там нет нашей воды и т.д. Его никогда и не было там после ухода наших операторов из Крыма. Роуминг - признание Крыма российским. На что наши никогда не пойдут. Политика!



По памяти пользовался своим Киевстаром там в начале августа 2014-го последний раз. Через несколько дней после отъезда тогда и он сдох... А вы типа не знали? По той же причине, по какой там нет нашей воды и т.д. Его никогда и не было там после ухода наших операторов из Крыма. Роуминг - признание Крыма российским. На что наши никогда не пойдут. Политика!По памяти пользовался своим Киевстаром там в начале августа 2014-го последний раз. Через несколько дней после отъезда тогда и он сдох...

не знал ... т.е. это банят наши операторы подключение к российскому оператору именно на территории крыма? я думал это российские операторы не дают на территории крыма международный роуминг, ну чтоб не попасть под санкции (судя по информации в сети, что я щас изучил именно так и есть - там закрыт роуминг со стороны операторов российских) ... как сбербанк там не работает и прочие крупные учреждения ...в крыму я был последний раз в 2009 г. и то зимой, а отдыхал там последний раз в 1998 ... так что я слабо знаю что там происходит, не смотря на то, что там живут родственники )