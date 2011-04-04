RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53

а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.01.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08

  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?


Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:19

  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?

это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 06.04.16
Подякував: 671 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:22

  jay2004 написав:
  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?


Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.

ну вроде ближайших 4 месяца не будет сюрпризов, не?
а в Меге вон последние новости все “напазитиве“...
flysoulfly
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.01.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:24

  jay2004 написав:
  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?


Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.


с точки зрения законодательства системы гарантирования то в Ощад стремнее всего .. в других банках четко написано когда и сколько вернут и это мы знаем из практики уже ... в Ощаде написано вернем типа всё ... но не написано чем и когда ... туалетной бумагой через 50 лет ? ... это так же как бесплатная медицина в конституции так и гарантии в Ощаде.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36082
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5733 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?

это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...
flysoulfly
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.01.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:41

  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?

это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...

надёжнее это банк не делает, важна модель бизнеса.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 06.04.16
Подякував: 671 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:44

  flysoulfly написав:ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...

Что за "европейцы"?
Кому конкретно дали?
Под что, зачем дали?

Они ж не дали на всякий случай, чтоб другим вкладчикам выплачивать :)

Каргил дельте тоже давал :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8694
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6116 раз.
Подякували: 2388 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:51

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...

надёжнее это банк не делает, важна модель бизнеса.

ну мой вопрос про КОНКРЕТНЫЙ горизонт 4 месяца, а не про более долгие перспективы

Каргил Дельте давал за 4 месяца до начала проблем с возвратом депо? ))
flysoulfly
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.01.09
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 501502503504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flysoulfly, Gln_Vlrn, V2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 210106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 77765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.