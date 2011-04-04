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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08
flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.
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jay2004
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:19
flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
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vitaliian
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:22
jay2004 написав: flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.
ну вроде ближайших 4 месяца не будет сюрпризов, не?
а в Меге вон последние новости все “напазитиве“...
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:24
jay2004 написав: flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
Конечно. Более того, в любой банк (кроме Ощада) стрёмно.
с точки зрения законодательства системы гарантирования то в Ощад стремнее всего .. в других банках четко написано когда и сколько вернут и это мы знаем из практики уже ... в Ощаде написано вернем типа всё ... но не написано чем и когда ... туалетной бумагой через 50 лет ? ... это так же как бесплатная медицина в конституции так и гарантии в Ощаде.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25
vitaliian написав: flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:41
flysoulfly написав: vitaliian написав: flysoulfly написав:
а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше
“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?
это 100% кептивный банк созданный под турбоатом.
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...
надёжнее это банк не делает, важна модель бизнеса.
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vitaliian
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:44
flysoulfly написав:
ну ХЗ ...
вон европейцы им денег опять дали...
Что за "европейцы"?
Кому конкретно дали?
Под что, зачем дали?
Они ж не дали на всякий случай, чтоб другим вкладчикам выплачивать
Каргил дельте тоже давал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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