Додано: Пон 01 лип, 2019 13:56

vitaliian



Это все да, но кфв и ебрр это не совсем аналогично каргиллу...

Если бы не наличие этих акционеров, то трупик меги давно был уже подвержен некрофилии со стороны ворушилина

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