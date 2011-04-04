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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:56

vitaliian

Это все да, но кфв и ебрр это не совсем аналогично каргиллу...
Если бы не наличие этих акционеров, то трупик меги давно был уже подвержен некрофилии со стороны ворушилина
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:05

Хотя сезон массового ввода ТА закончился, рекомендовать заплывать за буйки Фонда адекватный форумчанин не будет. Если кто-то хочет рискнуть - пожалуйста, на свой страх и риск. И не нужно тогда спрашивать совета.
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+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:16

  flysoulfly написав:а как думаете: стрёмно ли сейчас в Мегу занести $/евро свыше“фонда“ (с окончанием депо в конце октября, например ) ?

Раз Вы задаете такой вопрос, то значит Вы и сами понимаете, что это стрёмно.
Зачем Вам нести в Мегу свыше “фонда“, если эту сумму можно разместить частями в нескольких банках.
Или в Вашем городе нет других банков, кроме Меги?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Или в Вашем городе нет других банков, кроме Меги?

Или нет родственников, которым доверяете?
Оформляйте на них, если так хочется именно Мегу.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:29

  tmp01 написав:
  lubopytnaya написав:Или в Вашем городе нет других банков, кроме Меги?

Или нет родственников, которым доверяете?
Оформляйте на них, если так хочется именно Мегу.


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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:44

  IMPRINTER написав:vitaliian

Это все да, но кфв и ебрр это не совсем аналогично каргиллу...
Если бы не наличие этих акционеров, то трупик меги давно был уже подвержен некрофилии со стороны ворушилина

у этих организаций по 15% я бы не преувеличивал их роль. В портфеле таких монстров, мегабанк там капля в море. Вообще непонятно почему они его выбрали, есть банки поинтереснее.
vitaliian
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