vitaliian
Это все да, но кфв и ебрр это не совсем аналогично каргиллу...
Если бы не наличие этих акционеров, то трупик меги давно был уже подвержен некрофилии со стороны ворушилина
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:56
vitaliian
Это все да, но кфв и ебрр это не совсем аналогично каргиллу...
Если бы не наличие этих акционеров, то трупик меги давно был уже подвержен некрофилии со стороны ворушилина
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:05
Хотя сезон массового ввода ТА закончился, рекомендовать заплывать за буйки Фонда адекватный форумчанин не будет. Если кто-то хочет рискнуть - пожалуйста, на свой страх и риск. И не нужно тогда спрашивать совета.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:16
Раз Вы задаете такой вопрос, то значит Вы и сами понимаете, что это стрёмно.
Зачем Вам нести в Мегу свыше “фонда“, если эту сумму можно разместить частями в нескольких банках.
Или в Вашем городе нет других банков, кроме Меги?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:29
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Додано: Пон 01 лип, 2019 17:44
у этих организаций по 15% я бы не преувеличивал их роль. В портфеле таких монстров, мегабанк там капля в море. Вообще непонятно почему они его выбрали, есть банки поинтереснее.
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