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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:51

  IMPRINTER написав:Зображення

Доповню рекламний банер :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
А також :arrow: https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181796
ТИХИЙ
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ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25

  vitaliian написав:ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный

Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ? :)

Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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