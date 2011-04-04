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Додано: Пон 01 лип, 2019 19:51
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Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25
Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ?
Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями?
... делайте хоть что-нибудь!
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