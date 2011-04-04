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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:51

  IMPRINTER написав:Зображення

Доповню рекламний банер :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
А також :arrow: https://bank.gov.ua/document/download?docId=98181796
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ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25

  vitaliian написав:ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный

Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ? :)

Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:20

  clientage написав:
  vitaliian написав:ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный

Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ? :)

Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями? :lol: :lol:

Першоджерело :arrow: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0079500-19?lang=en
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:21

ТИХИЙ

вот тоже самое в поппулярной форме )

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98181799
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:27

Навіяло

Дельта Банк увійшов до списку системно важливих банків згідно Постанови Національного банку України від 25.12.2014 № 863 «Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків». Так, на 01.12.2014 р. регулятор визначив 8 системно важливих банків: Дельта Банк, UniCredit Bank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промінвестбанк, Ощадбанк Росії.
http://deltabank.com.ua/press/news/2014/12/2092/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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