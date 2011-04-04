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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 лип, 2019 19:51
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Додано: Пон 01 лип, 2019 20:25
Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ?
Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:20
Першоджерело
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:21
ТИХИЙ
вот тоже самое в поппулярной форме )
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:27
Навіяло
Дельта Банк увійшов до списку системно важливих банків згідно Постанови Національного банку України від 25.12.2014 № 863 «Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків». Так, на 01.12.2014 р. регулятор визначив 8 системно важливих банків: Дельта Банк, UniCredit Bank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промінвестбанк, Ощадбанк Росії.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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