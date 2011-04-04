Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дельта Банк увійшов до списку системно важливих банків згідно Постанови Національного банку України від 25.12.2014 № 863 «Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків». Так, на 01.12.2014 р. регулятор визначив 8 системно важливих банків: Дельта Банк, UniCredit Bank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промінвестбанк, Ощадбанк Росії. http://deltabank.com.ua/press/news/2014/12/2092/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
vitaliian написав:ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный
Так это просто дабл-Альфа Вот Пивень тут каким коленкором ?
Там еще и категории системности есть. Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями?
Лучше бы НБУ "надавил" на ФГВ, чтобы он наконец начал реализовывать свои прошлогодние многочисленные обещания увеличить в этом году сумму компенсации ФГВ с нынешних "жалюгідних" 200 тыс грн до более "европейских" размеров. А то в Конституцию внесли соответствующие изменения на курс в ЕС, а в ФГВ все еще нет. Да и новому президенту не мешало бы подписать так и не подписанный Порошенком закон о приравнивании Привата к Ощаду относительльно сумм гарантирования.
Victor37 написав:Да и новому президенту не мешало бы подписать так и не подписанный Порошенком закон о приравнивании Привата к Ощаду относительльно сумм гарантирования.
Зачем? Если примат и так гребёт прибыль лопатой и куча желающих обслуживаться только в нём?
К примеру, я бы мог увеличить свою долю в этой "куче желающих", возможно нашлась бы и масса других "таких желающих". А "с миру по нитке" - была бы все же еще "одна рубашка" Привату, хотя он совсем и "не голый"
Victor37 написав:Да и новому президенту не мешало бы подписать так и не подписанный Порошенком закон о приравнивании Привата к Ощаду относительльно сумм гарантирования.
Зачем? Если примат и так гребёт прибыль лопатой и куча желающих обслуживаться только в нём?
К примеру, я бы мог увеличить свою долю в этой "куче желающих", возможно нашлась бы и масса других "таких желающих". А "с миру по нитке" - была бы все же еще "одна рубашка" Привату, хотя он совсем и "не голый"
вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему