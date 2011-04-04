А что вам сейчас мешает? Только не говорите про риски того, что примат упадёт...
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:23
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:23
Сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:29
Теоретически лимит 200 тыс якобы стимулирует вкладчиков более осознано и экономически грамотно выбирать банки, изучать и анализировать различные показатели и т.д. , что я и делал до 2014 г .
Однако последующий банкопад показал, что это все туфта, т.к. попали «под нож» самые разные банки с самыми разными показателями, собственниками, соотношениями, нормативами НБУ, бизнес-моделями и т.д. , в том числе и теоретически «непотопляемая» и практически «системная» Дельта с «самым иностранным» американским капиталом.
Теперь я всякую «экономическую муру» больше не читаю, коэффициенты не рассчитываю, и графики не рисую, а тупо запихиваю до 200 тыс в любой г***банк или более в Ощад. А когда все же становится слишком мерзко от некоторых хитрожопых говнобанков или от часто жалюгидных ставок Ощада – действительно начинаю «тормозить банковскую систему» и увеличивать долю «под грушей»
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:38
Vorlon
См. предыдущий пост. Я теперь из "экономиста" превратился в "юриста", предпочитая нормы законов вместо всяких экономических показателей и прочих "нормативов НБУ". И риски, что Приват упадет, все же тоже учитываю, хотя они относительно и не велики. Вернее не столько риски, что "упадет", а что вдруг все "зависнет" на долгое неопределенное время в случае возможных судебных разбирательств, "арестов счетов" и т.д.
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