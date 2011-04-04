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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:23

  Victor37 написав:К примеру, я бы мог увеличить свою долю в этой

А что вам сейчас мешает? Только не говорите про риски того, что примат упадёт...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:23

Сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн
https://finclub.net/news/sberezheniya-ukraintsev-sokratilis-na-49-mlrd-grn.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:29

  vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему

Теоретически лимит 200 тыс якобы стимулирует вкладчиков более осознано и экономически грамотно выбирать банки, изучать и анализировать различные показатели и т.д. , что я и делал до 2014 г . :D
Однако последующий банкопад показал, что это все туфта, т.к. попали «под нож» самые разные банки с самыми разными показателями, собственниками, соотношениями, нормативами НБУ, бизнес-моделями и т.д. , в том числе и теоретически «непотопляемая» и практически «системная» Дельта с «самым иностранным» американским капиталом.
Теперь я всякую «экономическую муру» больше не читаю, коэффициенты не рассчитываю, и графики не рисую, а тупо запихиваю до 200 тыс в любой г***банк или более в Ощад. А когда все же становится слишком мерзко от некоторых хитрожопых говнобанков или от часто жалюгидных ставок Ощада – действительно начинаю «тормозить банковскую систему» и увеличивать долю «под грушей»
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:38

Vorlon
См. предыдущий пост. Я теперь из "экономиста" превратился в "юриста", предпочитая нормы законов вместо всяких экономических показателей и прочих "нормативов НБУ". И риски, что Приват упадет, все же тоже учитываю, хотя они относительно и не велики. Вернее не столько риски, что "упадет", а что вдруг все "зависнет" на долгое неопределенное время в случае возможных судебных разбирательств, "арестов счетов" и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:06

АТ "КIБ" від учора змінив депоставки. По валюті трохи підняли.
:arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 7%2019.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:28

Британское издание The Banker опубликовало собственный рейтинг мировых банков "ТОП-1000". В региональном рейтинге ТОП-25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы почти половина — 12 банков — из России, 5 — из Польши, 2 — из Чехии и по одному из Венгрии, Румынии, Словении, Белоруссии, Украины, Азербайджана. В рейтинг попал украинский государственный банк — ПриватБанк. Он был замечен в категории учреждений, которые продемонстрировали стремительный переход от убытков к прибыли. https://psm7.com/bank/v-rejting-top-100 ... denie.html
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