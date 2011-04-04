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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 04:27

  demichh написав:
  vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему

Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку" :D

при злочынной владе такого мракобесия не было.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:36

  vitaliian написав:
  demichh написав:
  vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему

Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку" :D

при злочынной владе такого мракобесия не было.

чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
А по поводу справки - так показывайте свой доход государству и платите налоги. Проблем с справками не будет. К сожалению у нас нет служб как в той же америке которые мониторят расходы пипла а потом придут и спросят "откуда деньги зин". потому нбу решил заставить спрашивать про это своих подчиненных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:31

  vitaliian написав:
  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.

Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019
http://www.fg.gov.ua/statystyka
иметь в наличии 15К это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.
если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
mephala
 
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