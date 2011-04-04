при злочынной владе такого мракобесия не было.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 04:27
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:36
чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
А по поводу справки - так показывайте свой доход государству и платите налоги. Проблем с справками не будет. К сожалению у нас нет служб как в той же америке которые мониторят расходы пипла а потом придут и спросят "откуда деньги зин". потому нбу решил заставить спрашивать про это своих подчиненных.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:05
Re: Байки про банки і не тільки....
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:31
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019
иметь в наличии 15К это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.
если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
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