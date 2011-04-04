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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 04:27

  demichh написав:
  vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему

Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку" :D

при злочынной владе такого мракобесия не было.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:36

  vitaliian написав:
  demichh написав:
  vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему

Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку" :D

при злочынной владе такого мракобесия не было.

чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
А по поводу справки - так показывайте свой доход государству и платите налоги. Проблем с справками не будет. К сожалению у нас нет служб как в той же америке которые мониторят расходы пипла а потом придут и спросят "откуда деньги зин". потому нбу решил заставить спрашивать про это своих подчиненных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:31

  vitaliian написав:
  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.

Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019
http://www.fg.gov.ua/statystyka
иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.
если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:57

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.

Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019
http://www.fg.gov.ua/statystyka
иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.
если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.

в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.

Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.

Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:45

  vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.

Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.

Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.

после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?

ЗЫ
ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:54

  mephala написав:ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
не знаю за другие банки, но Укрэксим пересчитывал, учтя курсовую разницу
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:56

  mephala написав:
  vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.

Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.

Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.

после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?

ЗЫ
ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.

причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.
vitaliian
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