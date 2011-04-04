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vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему
Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку"
при злочынной владе такого мракобесия не было.
чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка. А по поводу справки - так показывайте свой доход государству и платите налоги. Проблем с справками не будет. К сожалению у нас нет служб как в той же америке которые мониторят расходы пипла а потом придут и спросят "откуда деньги зин". потому нбу решил заставить спрашивать про это своих подчиненных.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?
ЗЫ ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?
ЗЫ ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.