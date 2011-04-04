Додано: Сер 03 лип, 2019 09:57

mephala написав: vitaliian написав: mephala написав: чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка. чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка. толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете. толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.

Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019

http://www.fg.gov.ua/statystyka

иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.

если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит. иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.

в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.