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vitaliian написав:вообще лимит в 200тыс тормозит всю банковскую систему
Как и вопросы безработному, бедному, больному вкладчику: "Откуда 200 тыс., дай справку"
при злочынной владе такого мракобесия не было.
чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка. А по поводу справки - так показывайте свой доход государству и платите налоги. Проблем с справками не будет. К сожалению у нас нет служб как в той же америке которые мониторят расходы пипла а потом придут и спросят "откуда деньги зин". потому нбу решил заставить спрашивать про это своих подчиненных.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?
ЗЫ ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
vitaliian написав:в 2000-2008 1000долл стоили 5250 грн любой хоть немного квалифицированный специалист имел в те годы такой доход. О каких 300 долл речь? 200-300 долл. была зарплата 18летнего мерчендайзера без опыта работы.
Принесите в банк справку о доходах за 2000-2008, у них глаза будут по 5 копеек. Им нужна справка за текущий или прошлый год, и если таковой нет до свидания.
Трудовую повинность отменили кажется 30 лет назад но с точки зрения банка если вы последние 2 года нигде не работаете, ЗНАЧИТ СБЕРЕЖЕНИЙ У ВАС НЕТ. Логика 80й уровень.
после это поста у меня к вам только один вопрос - вы когда работать начали?
ЗЫ ИМХО проблема старых справок в том что старые доходы мизерны на фоне вклада который вы пытаетесь разместить. никто вам пересчитывать старые доходы по курсу не будет.
неважно когда начал, первых зарплат не хватало даже на одежду, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Десятилетние справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.
vitaliian написав:причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.
тогда не нужно писать что давали в 2000-2008 любому зеленому 200-300 баксов а любому надувшему щеки типа специалисту 1000 баксов. даже в 2007-2008 такого не было. речь именно про белые з/п а не конверты если вы не забыли. откройте статистику. освежите память. и как я понял сейчас вы безработный официально. я бы тоже отказался принять деньги на месте системы - то что вы заработали в 2007-2008 годах вы должны были уже проесть. а если не проели - значит работаете в черную. вот и вернулись к изначальной точке - так может будем налоги платить а не на систему катить бочку?
mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
Да не вопрос, лучше депозит за границей, сумма гарантирования повыше нервы покрепче, уважения побольше, да и при таких раскладах пусть украина забудет про мечты о росте ВВП на 6-8% в год, и пенсы пусть подтянут животы, продолжайте двигаться дальше в том же направлении. Лично вывел из банков 85-90% своих средств, потому что зае..ло бегать по 25-30 банкам бумаги подписывать, а тут еще и справки приноси....., хотя мог держать в одном надежном и результат для государства был бы одинаковым. ПРОДОЛЖАЙТЕ ГРОБИТЬ банковскую систему, мне уже все равно, больше переживаю за европейскую