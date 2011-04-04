Додано: Сер 03 лип, 2019 11:40

vitaliian написав: причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка. причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.

тогда не нужно писать что давали в 2000-2008 любому зеленому 200-300 баксов а любому надувшему щеки типа специалисту 1000 баксов. даже в 2007-2008 такого не было. речь именно про белые з/п а не конверты если вы не забыли. откройте статистику. освежите память.и как я понял сейчас вы безработный официально. я бы тоже отказался принять деньги на месте системы - то что вы заработали в 2007-2008 годах вы должны были уже проесть. а если не проели - значит работаете в черную. вот и вернулись к изначальной точке - так может будем налоги платить а не на систему катить бочку?