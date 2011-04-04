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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:03
mephala написав: vitaliian написав:
причём тут когда начал, в 2007-2008 у меня была белая з/п 15к грн что чуть меньше 3к$ по тому курсу. Старые справки банки не принимают в принципе, от слова вообще (можете поинтересоваться), а идти работать за 400$ ради справки для банка - абсурд. Такие правила, даже с честно-заработанными деньгами без бумажки ты букашка.
тогда не нужно писать что давали в 2000-2008 любому зеленому 200-300 баксов а любому надувшему щеки типа специалисту 1000 баксов. даже в 2007-2008 такого не было. речь именно про белые з/п а не конверты если вы не забыли. откройте статистику. освежите память.
и как я понял сейчас вы безработный официально. я бы тоже отказался принять деньги на месте системы - то что вы заработали в 2007-2008 годах вы должны были уже проесть. а если не проели - значит работаете в черную. вот и вернулись к изначальной точке - так может будем налоги платить а не на систему катить бочку?
вы в своем уме ? за 100-200 долл можно легализовать мин 10.000-30.000 евро и еще прекрасно провести время, и распоряжайтесь ими ......
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lwa
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:45
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greenozon
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:26
lwa
так пользуясь вашей логикой и заставлять всех работать в белую нельзя. это же в белую сколько бумажек нужно оформлять. да еще и налоги платить. они же не дай бог закроются. пусть работают в черную и дальше.
ЗЫ
беспокойтесь лучше о своем уме.
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mephala
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:00
Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?
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coulthard
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:05
coulthard написав:
Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?
28
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:10
vitaliian
Не слишком ли оптимистично?
Это на какой период?
Интересует в перспективе на год вперед...
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coulthard
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:53
coulthard написав:vitaliian
Не слишком ли оптимистично?
Это на какой период?
Интересует в перспективе на год вперед...
Из наблюдений последних дней, банки сидят по уши в валюте, я был свидетелем ситуации гривну свыше 50 тыс без предварительного заказа в кассе человеку не выдали, валюту 10-20куе бери без проблем. Давайте подумаем почему так сложилось. Вариантов несколько, но основные или бизнесу не за что покупать валюту или она пока что не нужна. В сентябре аграрии продав урожай будут покупать валюту и импортёры делать закупки на новогодние праздники. Валюты валом, если какой-то олигарх всю не скупит хватит всем.
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vitaliian
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