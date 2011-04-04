Додано: Сер 03 лип, 2019 17:58

vitaliian скажите проще - Петра убрали от корыта и все пришло в норму.

Мой прогноз тот же - 28. Будут скачки и выше - НО никто не воспользуется - всем будет ответ - "нет гривны".