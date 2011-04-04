... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:29
Re: Байки про банки і не тільки....
... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:48
Вже давно є можливість ганяти через карткові курси в інтернеті і не потребувати паперової гривні.
Трудно сказати який буде курс, але сьогоднішня ситуація для мене дежа вю 2008 р. Ціни на внутрішню продукцію у скв практично рекордні і це неминуче вдарить по виробникам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:56
Скорее инвестиции потекут, если не из-за зарубежа, то из оффшоров точно, так что курс стабильным будет.
Укрсибу и сейчас дают. А в прошлом году и у госов ставки были 12 - 14% годовых. Плюс неоднократные намерения НБУ, которые разделяет новая власть, снизить ставки по вкладам, чтобы возобновить реальное кредитование. А учитывая, что 60% БС - это госы + еще буржуйские банки, понизить ставки будет не так уж и сложно. Бо 22 - 24% годовых по кредитам - это много. И для ипотеки, и для производства, и для фермерства.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16
Re: Байки про банки і не тільки....
когда начался отток приват поднял ставку. Укрсиб пользуется бесплатными деньгами предприятий которые ему ещё платят за обслуживание. Наш осбб имеет р/с в пиреусе и тоже платит за обслуживание, при этом деньги лежат бесплатно (банк не платит % по текущим счетам).
|