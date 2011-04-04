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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:А еще после выборов, сформируется рабочая парламентско-президентская коалиция, и ставки к концу года опустятся до 10 - 12% годовых в гривне. Если еще не ниже
... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:48

  Goodman написав:vitaliian скажите проще - Петра убрали от корыта и все пришло в норму.
Мой прогноз тот же - 28. Будут скачки и выше - НО никто не воспользуется - всем будет ответ - "нет гривны".


Вже давно є можливість ганяти через карткові курси в інтернеті і не потребувати паперової гривні.
Трудно сказати який буде курс, але сьогоднішня ситуація для мене дежа вю 2008 р. Ціни на внутрішню продукцію у скв практично рекордні і це неминуче вдарить по виробникам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:56

  vitaliian написав:
  Аlександр написав:А еще после выборов, сформируется рабочая парламентско-президентская коалиция, и ставки к концу года опустятся до 10 - 12% годовых в гривне. Если еще не ниже
... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт.

Скорее инвестиции потекут, если не из-за зарубежа, то из оффшоров точно, так что курс стабильным будет.
  vitaliian написав:Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?

Укрсибу и сейчас дают. А в прошлом году и у госов ставки были 12 - 14% годовых. Плюс неоднократные намерения НБУ, которые разделяет новая власть, снизить ставки по вкладам, чтобы возобновить реальное кредитование. А учитывая, что 60% БС - это госы + еще буржуйские банки, понизить ставки будет не так уж и сложно. Бо 22 - 24% годовых по кредитам - это много. И для ипотеки, и для производства, и для фермерства.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:А в прошлом году и у госов ставки были 12 - 14% годовых.
когда начался отток приват поднял ставкц
vitaliian
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