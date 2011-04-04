Додано: Чет 04 лип, 2019 09:09

Большое интервью председателя правления банка ПУМБ Сергея Черненко- Сколько планируете заработать в 2019-м?- Не готовы пока разглашать план, поскольку это сложный для прогнозирования год – не только из-за политики и неопределенности курса нового правительства, но и в силу того, что мировая экономика долгое время находится в стадии роста. Рано или поздно все обернется рецессией....За счет чего возможен дальнейший рост?- Естественного потенциала для роста мы пока не видим. Для этого нужно, чтобы НБУ изменил монетарную политику. Второй вариант – серьезные иностранные инвестиции. Пока все выглядит так, что система находится на пике эффективности. Дальше – стагнация.- Мало кто из финансистов ожидает, что учетная ставка НБУ будет ниже 16% в конце этого года. До какого уровня она должна опуститься, чтобы это стимулировало банки к развитию?- Для нас важна не столько сама по себе учетная ставка, сколько согласованность политики НБУ и Минфина. Более глобальный момент – стимулирование экономики, чтобы сюда заходили инвестиции. Банки будут первыми, кто выиграет от «новых» денег в экономике.- Тем не менее банки, похоже, побьют прошлогодний рекорд по прибыли – за счет чего? Кредитные карты и потребкредитование?- Потребкредитование – это ограниченный рынок, у него есть определенная емкость и мы, как лидеры в этом сегменте, уже видим, что возможностей для роста не так много. Некоторые ритейлеры рассказывали, что они не смогли выполнить прошлогодние планы продаж – конец года оказался более скромным, чем они ожидали. Поэтому мы концентрируемся сейчас на кредитных картах и кредитах в отделении – сейчас это более маржинальный бизнес.- В последние годы розница росла темпами в 40-50% в год и выше – темпы сохранятся, учитывая, что это одно их самых выгодных для банков направлений?- Банковская система сейчас вернулась к объемам розничного кредитования, которые были в 2013 году – но это только в гривне, в долларах мы по-прежнему сильно отстаем от того, что было тогда. Но опять же, главное ограничение здесь – свободный ресурс, его не так много, хотя и потенциал для роста значительный. Второй момент – конкуренция. Если раньше нам нужно было добиться, чтобы у клиента просто была кредитка, то сейчас мы конкурируем за то, какая из многих карточек будет лежать в его кошельке первой.