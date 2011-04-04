... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:29
Re: Байки про банки і не тільки....
... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:48
Вже давно є можливість ганяти через карткові курси в інтернеті і не потребувати паперової гривні.
Трудно сказати який буде курс, але сьогоднішня ситуація для мене дежа вю 2008 р. Ціни на внутрішню продукцію у скв практично рекордні і це неминуче вдарить по виробникам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:56
Скорее инвестиции потекут, если не из-за зарубежа, то из оффшоров точно, так что курс стабильным будет.
Укрсибу и сейчас дают. А в прошлом году и у госов ставки были 12 - 14% годовых. Плюс неоднократные намерения НБУ, которые разделяет новая власть, снизить ставки по вкладам, чтобы возобновить реальное кредитование. А учитывая, что 60% БС - это госы + еще буржуйские банки, понизить ставки будет не так уж и сложно. Бо 22 - 24% годовых по кредитам - это много. И для ипотеки, и для производства, и для фермерства.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Наш осбб имеет р/с в пиреусе и платит за обслуживание 600грн/мес, при этом деньги лежат бесплатно (банк не платит % по текущим счетам).
В госах только госсектор обслуживается, качество обслуживания соответствующее. Госы решили что им и так много клиентов, недолго думая я привату нашёл замену. Больше в госы ни ногой.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:09
Большое интервью председателя правления банка ПУМБ Сергея Черненко
- Сколько планируете заработать в 2019-м?
- Не готовы пока разглашать план, поскольку это сложный для прогнозирования год – не только из-за политики и неопределенности курса нового правительства, но и в силу того, что мировая экономика долгое время находится в стадии роста. Рано или поздно все обернется рецессией.
...
За счет чего возможен дальнейший рост?
- Естественного потенциала для роста мы пока не видим. Для этого нужно, чтобы НБУ изменил монетарную политику. Второй вариант – серьезные иностранные инвестиции. Пока все выглядит так, что система находится на пике эффективности. Дальше – стагнация.
- Мало кто из финансистов ожидает, что учетная ставка НБУ будет ниже 16% в конце этого года. До какого уровня она должна опуститься, чтобы это стимулировало банки к развитию?
- Для нас важна не столько сама по себе учетная ставка, сколько согласованность политики НБУ и Минфина. Более глобальный момент – стимулирование экономики, чтобы сюда заходили инвестиции. Банки будут первыми, кто выиграет от «новых» денег в экономике.
- Тем не менее банки, похоже, побьют прошлогодний рекорд по прибыли – за счет чего? Кредитные карты и потребкредитование?
- Потребкредитование – это ограниченный рынок, у него есть определенная емкость и мы, как лидеры в этом сегменте, уже видим, что возможностей для роста не так много. Некоторые ритейлеры рассказывали, что они не смогли выполнить прошлогодние планы продаж – конец года оказался более скромным, чем они ожидали. Поэтому мы концентрируемся сейчас на кредитных картах и кредитах в отделении – сейчас это более маржинальный бизнес.
- В последние годы розница росла темпами в 40-50% в год и выше – темпы сохранятся, учитывая, что это одно их самых выгодных для банков направлений?
- Банковская система сейчас вернулась к объемам розничного кредитования, которые были в 2013 году – но это только в гривне, в долларах мы по-прежнему сильно отстаем от того, что было тогда. Но опять же, главное ограничение здесь – свободный ресурс, его не так много, хотя и потенциал для роста значительный. Второй момент – конкуренция. Если раньше нам нужно было добиться, чтобы у клиента просто была кредитка, то сейчас мы конкурируем за то, какая из многих карточек будет лежать в его кошельке первой.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:25
Просто должен быть здравый смысл. И не их собачье дело где человек заработал. Пусть проверяют чинуш и казнокрадов всех мастей. Тем более если есть справки за любой предыдущий период. Накопил человек и не тратил. Потому что умный,а не осел. Но им-то конечно ослы с кредитами и кредитными карточками повыгодней будут.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:55
Плюсую. Несколько последних лет не имею справки о доходах. Сейчас же в ход пошли договора купли-продажи недвижимости. Их везде "берут"? Ведь эту недвигу я же тоже купил в своё время, а не приватизировал.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:00
При продаже недвижимости деньги зайдут от покупателя на ваш счёт, проблем точно не будет. Если вы принесёте наличку сложно угадать реакцию банка. Я предлагал им разные документы, но принимать хотели справку о доходах или налоговую декларацию. На ветке Альфы прочитал что можно предоставить справку из фонда, конечно если вы погорелец и получили возмещение.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:52
Re: Байки про банки і не тільки....
В соседней теме ещё давно писал - все что у нас делается, будь то дороги и автомобили, или борьба с отмыванием доходов и коррупцией - все через опу. Причём проблема даже не в верхах, а на самых низах. Если на финансовом форуме всерьёз обсуждается борьба с гражданами за "нетрудовые доходы" в размере 6 тыс долларов - то как вы хотите, чтобы поступали банковские служащие от начальника финмона банка до куриц в отделениях? Вот хоть какой либо банк нбу оштрафовал за сомнительные операции в сумме меньше сотни миллионов? Вот какого хрена эти банковские креветки кошмарят людей? Зато блин, в фейсбуках всяких одни умники, точно знают как нужно управлять государством и бороться с коррупцией
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:53
тихо улыбаюсь. тезис мне можно все а остальным закон во всей своей красе.
так добивайтесь что бы всех кошмарили.
или по принципу если сосед крадет значит и мне можно?
так нам тогда не в европу. а в козлостан.
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