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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:14
mephala написав: Stringer написав:
Вот хоть какой либо банк нбу оштрафовал за сомнительные операции в сумме меньше сотни миллионов? Вот какого хрена эти банковские креветки кошмарят людей? Зато блин, в фейсбуках всяких одни умники, точно знают как нужно управлять государством и бороться с коррупцией
так добивайтесь что бы всех кошмарили.
или по принципу если сосед крадет значит и мне можно?
так нам тогда не в европу. а в козлостан.
Ну вот и подтверждение
да вы оттуда все никак выйти не можете, и других туда тянете
Не надо вообще никого кошмарить. Совсем никого. Выявили нарушение - доказали, наказали. Точка
Не равняйте всех граждан по себе. Если вы и ваши соседи крадут, то большинство не делает этого от слова совсем, и не из боязни наказания, а в силу порядочности и чистоплотности. Но все равно находиться шариковы, которые хотят, чтобы всех кошмарили, за принос в банк суммы меньше 6000$
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:31
Stringer написав: mephala написав: Stringer написав:
Вот хоть какой либо банк нбу оштрафовал за сомнительные операции в сумме меньше сотни миллионов? Вот какого хрена эти банковские креветки кошмарят людей? Зато блин, в фейсбуках всяких одни умники, точно знают как нужно управлять государством и бороться с коррупцией
так добивайтесь что бы всех кошмарили.
или по принципу если сосед крадет значит и мне можно?
так нам тогда не в европу. а в козлостан.
Ну вот и подтверждение
да вы оттуда все никак выйти не можете, и других туда тянете
Не надо вообще никого кошмарить. Совсем никого. Выявили нарушение - доказали, наказали. Точка
Не равняйте всех граждан по себе. Если вы и ваши соседи крадут, то большинство не делает этого от слова совсем, и не из боязни наказания, а в силу порядочности и чистоплотности. Но все равно находиться шариковы, которые хотят, чтобы всех кошмарили, за принос в банк суммы меньше 6000$
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39
mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:06
vitaliian написав: mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, судим или под следствием, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не спрашиваете откуда у них деньги, не требуете финансовой отчётности. Есть компетентные органы, пусть они занимаются. Может не банку решать честные у меня деньги или нет?
интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное? божьим духом что ли питался? лично у меня это вызвало бы подозрение.
а по существу с тем что есть презумпция не виновности я согласен. Но разве банк вас в чем то обвиняет? Он просто просит принести справку такая как его устраивает.
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
Это как в стране проводят тендера сейчас - кто объявляет тендер тот условия и выдвигает. Не нравится - проходят мимо. А не начинают качать что у того кто объявил тендер условия не правильные.
ЗЫhttps://news.finance.ua/ru/news/-/424486/pavel-fedchuk-kak-otkryt-schet-v-inostrannom-banke-grazhdaninu-ukrainy
Большинство же банков запрашивает дополнительные документы, и в каждом конкретном банке этот перечень будет разным. Также банки задают дополнительные вопросы, такие как:
- цель открытия счета (для чего он нужен);
- откуда и от кого будут поступать денежные средства на счет;
- есть ли связь со страной, в которой открывается счет;
- какие суммы и за что будут поступать на счет;
- куда и на какие цели будут уходить деньги со счета;
- источник происхождения средств;
- и другие вопросы, которые зависят от конкретно выбранного банка и целей счета.
Востаннє редагувалось mephala
в Чет 04 лип, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:07
vitaliian написав: mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
Нет бедствия хуже деятельных и энергичных дураков. А Шариковы(читай любители заглядывать в чужой карман) такие в большинстве своем.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:12
mephala написав:
интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное?
1. Працював неофіційно...доходи є а підтвердження немає.
2. Жив від прОцентів з депо.
3. Здавав в оренду нерухомість - неофіційно.
4. Торгував алкоголем - неофіційно і т. д.
За Голос...наш голос
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14
LuckyG написав: vitaliian написав: mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
Нет бедствия хуже деятельных и энергичных дураков. А Шариковы(читай любители заглядывать в чужой карман) такие в большинстве своем.
ну да ну да.
FATCA тоже шариковы придумали
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:15
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное?
1. Працював неофіційно...доходи є а підтвердження немає.
2. Жив від прОцентів з депо.
3. Здавав в оренду нерухомість - неофіційно.
4. Торгував алкоголем - неофіційно і т. д.
таки значит есть что скрывать?
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:17
mephala написав:
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету. Если кассир в атб будет требовать справку об источнике доходов вы тоже это примете за норму?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 04 лип, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:18
vitaliian написав: mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
Нажаль (а може й на щастя), це вже не так, і банк не лише суб'єкт господарювання, бо ми ж напідписували усяких єврозобов'язань, через які банки мають бороти незаконний кеш, торгівлю зброєю і таке інше, крім того, вони мають перешкоджати незаконному підприємництву, та й взагалі виконують роль податкового агента, і це безвідносно публічності особи, до якої ще більше вимог. Бо гроші - це не лише засіб господарювання, а взагалі то державна функція та засіб впровадження державної політики.
Я так собі міркую...
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