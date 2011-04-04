RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 509510511512>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:14

  mephala написав:
  Stringer написав:Вот хоть какой либо банк нбу оштрафовал за сомнительные операции в сумме меньше сотни миллионов? Вот какого хрена эти банковские креветки кошмарят людей? Зато блин, в фейсбуках всяких одни умники, точно знают как нужно управлять государством и бороться с коррупцией

так добивайтесь что бы всех кошмарили.
или по принципу если сосед крадет значит и мне можно?
так нам тогда не в европу. а в козлостан.

Ну вот и подтверждение :mrgreen: да вы оттуда все никак выйти не можете, и других туда тянете
Не надо вообще никого кошмарить. Совсем никого. Выявили нарушение - доказали, наказали. Точка
Не равняйте всех граждан по себе. Если вы и ваши соседи крадут, то большинство не делает этого от слова совсем, и не из боязни наказания, а в силу порядочности и чистоплотности. Но все равно находиться шариковы, которые хотят, чтобы всех кошмарили, за принос в банк суммы меньше 6000$
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9553
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:31

  Stringer написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Вот хоть какой либо банк нбу оштрафовал за сомнительные операции в сумме меньше сотни миллионов? Вот какого хрена эти банковские креветки кошмарят людей? Зато блин, в фейсбуках всяких одни умники, точно знают как нужно управлять государством и бороться с коррупцией

так добивайтесь что бы всех кошмарили.
или по принципу если сосед крадет значит и мне можно?
так нам тогда не в европу. а в козлостан.

Ну вот и подтверждение :mrgreen: да вы оттуда все никак выйти не можете, и других туда тянете
Не надо вообще никого кошмарить. Совсем никого. Выявили нарушение - доказали, наказали. Точка
Не равняйте всех граждан по себе. Если вы и ваши соседи крадут, то большинство не делает этого от слова совсем, и не из боязни наказания, а в силу порядочности и чистоплотности. Но все равно находиться шариковы, которые хотят, чтобы всех кошмарили, за принос в банк суммы меньше 6000$

если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
mephala
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:39

  mephala написав:если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.

Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.

Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 06.04.16
Подякував: 678 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:06

  vitaliian написав:
  mephala написав:если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.

Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, судим или под следствием, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.

Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не спрашиваете откуда у них деньги, не требуете финансовой отчётности. Есть компетентные органы, пусть они занимаются. Может не банку решать честные у меня деньги или нет?

интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное? божьим духом что ли питался? лично у меня это вызвало бы подозрение.
а по существу с тем что есть презумпция не виновности я согласен. Но разве банк вас в чем то обвиняет? Он просто просит принести справку такая как его устраивает.
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
Это как в стране проводят тендера сейчас - кто объявляет тендер тот условия и выдвигает. Не нравится - проходят мимо. А не начинают качать что у того кто объявил тендер условия не правильные.

ЗЫ
https://news.finance.ua/ru/news/-/424486/pavel-fedchuk-kak-otkryt-schet-v-inostrannom-banke-grazhdaninu-ukrainy
Большинство же банков запрашивает дополнительные документы, и в каждом конкретном банке этот перечень будет разным. Также банки задают дополнительные вопросы, такие как:
- цель открытия счета (для чего он нужен);
- откуда и от кого будут поступать денежные средства на счет;
- есть ли связь со страной, в которой открывается счет;
- какие суммы и за что будут поступать на счет;
- куда и на какие цели будут уходить деньги со счета;
- источник происхождения средств;
- и другие вопросы, которые зависят от конкретно выбранного банка и целей счета.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 04 лип, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:07

  vitaliian написав:
  mephala написав:если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.

Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.

Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.

Нет бедствия хуже деятельных и энергичных дураков. А Шариковы(читай любители заглядывать в чужой карман) такие в большинстве своем.
LuckyG
 
Повідомлень: 738
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное?

1. Працював неофіційно...доходи є а підтвердження немає.
2. Жив від прОцентів з депо.
3. Здавав в оренду нерухомість - неофіційно.
4. Торгував алкоголем - неофіційно і т. д.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14

  LuckyG написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.

Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.

Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.

Нет бедствия хуже деятельных и энергичных дураков. А Шариковы(читай любители заглядывать в чужой карман) такие в большинстве своем.

ну да ну да.
FATCA тоже шариковы придумали :lol:
mephala
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:15

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное?

1. Працював неофіційно...доходи є а підтвердження немає.
2. Жив від прОцентів з депо.
3. Здавав в оренду нерухомість - неофіційно.
4. Торгував алкоголем - неофіційно і т. д.

таки значит есть что скрывать? :roll:
mephala
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету. Если кассир в атб будет требовать справку об источнике доходов вы тоже это примете за норму?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 06.04.16
Подякував: 678 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:18

  vitaliian написав:
  mephala написав:если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.

Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.

Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.

Нажаль (а може й на щастя), це вже не так, і банк не лише суб'єкт господарювання, бо ми ж напідписували усяких єврозобов'язань, через які банки мають бороти незаконний кеш, торгівлю зброєю і таке інше, крім того, вони мають перешкоджати незаконному підприємництву, та й взагалі виконують роль податкового агента, і це безвідносно публічності особи, до якої ще більше вимог. Бо гроші - це не лише засіб господарювання, а взагалі то державна функція та засіб впровадження державної політики.

Я так собі міркую...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 509510511512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 210145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 77806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (159)
04.07.2019 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.