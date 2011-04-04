Додано: Чет 04 лип, 2019 14:06

vitaliian написав: mephala написав: если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.

если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку. если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.



Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, судим или под следствием, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.



Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не спрашиваете откуда у них деньги, не требуете финансовой отчётности. Есть компетентные органы, пусть они занимаются. Может не банку решать честные у меня деньги или нет? Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, судим или под следствием, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не спрашиваете откуда у них деньги, не требуете финансовой отчётности. Есть компетентные органы, пусть они занимаются. Может не банку решать честные у меня деньги или нет?

интересно как человек мог 10 лет не получать доходы и умудриться не проесть ранее заработанное? божьим духом что ли питался? лично у меня это вызвало бы подозрение.а по существу с тем что есть презумпция не виновности я согласен. Но разве банк вас в чем то обвиняет? Он просто просит принести справку такая как его устраивает.В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.Это как в стране проводят тендера сейчас - кто объявляет тендер тот условия и выдвигает. Не нравится - проходят мимо. А не начинают качать что у того кто объявил тендер условия не правильные.ЗЫБольшинство же банков запрашивает дополнительные документы, и в каждом конкретном банке этот перечень будет разным. Также банки задают дополнительные вопросы, такие как:- цель открытия счета (для чего он нужен);- откуда и от кого будут поступать денежные средства на счет;- есть ли связь со страной, в которой открывается счет;- какие суммы и за что будут поступать на счет;- куда и на какие цели будут уходить деньги со счета;- источник происхождения средств;- и другие вопросы, которые зависят от конкретно выбранного банка и целей счета.