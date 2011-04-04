vitaliian написав:

mephala написав: если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.

если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку. если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.

Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.