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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23
vitaliian написав: mephala написав:
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.
еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли.
а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23
kreuz написав: vitaliian написав: mephala написав:
если у вас буйная фантазия то это ваши проблемы определения кто куда заходит и кто откуда выходит.
если вам не нравится что вас спрашивают откуда деньги - значит вам есть что скрывать. те кто деньги зарабатывает в белую спокойно предоставит справку.
Я уже писал что справку 10 летней давности не принимают. В вашей картине мира если человек 10 лет нигде не работает означает, что наверное где-то работает в чёрную.
Это называется презумпция виновности. По вашей логике каждый должен носить 200 справок, где брал деньги, заплатил ли алименты, не пил ли спиртное с утра и т.д. Потому что если вдруг остановят менты, без справок им ничего не докажешь. Пример выглядит абсурдно, но для банков такое поведение норма.
Когда вы приходите в банк за кредитом вы же не требуете документы откуда у собственников деньги, так почему у вас их требуют? Банк не налоговая полиция, а такой же субъект хозяйственной деятельности как и вы.
Нажаль (а може й на щастя), це вже не так, і банк не лише суб'єкт господарювання, бо ми ж напідписували усяких єврозобов'язань, через які банки мають бороти незаконний кеш, торгівлю зброєю і таке інше, крім того, вони мають перешкоджати незаконному підприємництву, та й взагалі виконують роль податкового агента, і це безвідносно публічності особи, до якої ще більше вимог. Бо гроші - це не лише засіб господарювання, а взагалі то державна функція та засіб впровадження державної політики.
Я так собі міркую...
банки борются с коррупцией и теневыми доходами, а чем занимаются набу и сап? в итоге в бюджете дыра а страна всем должна как земля колхозу. Потому что вместо того чтобы сосредоточится на качестве и сервисах, банк собирает досье на клиентов.
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vitaliian
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