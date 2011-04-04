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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23
vitaliian написав: mephala написав:
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.
еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли.
а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 04 лип, 2019 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:34
mephala написав: vitaliian написав: mephala написав:
В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.
еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли.
а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами
возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:54
vitaliian написав:
это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами
возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.
ну так а почему государство запретило выдавать валютные кредиты без подтверждения валютных доходов? сколько таких "нарушений экономического права" как вы говорите еще можно в пример привети?
еще раз повторю - банк выдвинул условия. если они вас не устраивают проходите мимо. и насколько я вижу эти условия беспокоят только тех кому есть что скрывать...
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:18
vitaliian написав:
это законодательство потребовало от банков выполнять функцию контроля, каким боком государство может вмешиваться в договорные отношения субъектов хозяйствования?
Я стикнувся з певними заморочками, коли хотів відкрити депо в укрексімі (і пройшов мимо), хоча маю десятки років досить значні депо в різних в тому числі держбанках, заробивши основний капітал і сплативши податки до 60 % (такі були ставки) від заробленого ще 92-94 рр. Потім отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути. Чому не можна зробити фінмон хоча би тих по ІПН, а тоді якщо щось не сходиться трусити клієнта?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:21
Ой+ написав:
отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути.
Подавали в декларації?
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