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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23

  vitaliian написав:
  mephala написав:В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.

еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли.
а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:23

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.

еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли.
а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.

это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:54

  vitaliian написав:это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.

ну так а почему государство запретило выдавать валютные кредиты без подтверждения валютных доходов? сколько таких "нарушений экономического права" как вы говорите еще можно в пример привети?
еще раз повторю - банк выдвинул условия. если они вас не устраивают проходите мимо. и насколько я вижу эти условия беспокоят только тех кому есть что скрывать...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliian написав:это законодательство потребовало от банков выполнять функцию контроля, каким боком государство может вмешиваться в договорные отношения субъектов хозяйствования?


Я стикнувся з певними заморочками, коли хотів відкрити депо в укрексімі (і пройшов мимо), хоча маю десятки років досить значні депо в різних в тому числі держбанках, заробивши основний капітал і сплативши податки до 60 % (такі були ставки) від заробленого ще 92-94 рр. Потім отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути. Чому не можна зробити фінмон хоча би тих по ІПН, а тоді якщо щось не сходиться трусити клієнта?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути.

Подавали в декларації?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути.

Подавали в декларації?


На початку 90-х був приватним підприємцем з усіма необхідними документами на той час, пізніше отримував ще і пасивний дохід, який мав би співвідноситись по ІПН. Тому вважаю також, що мав би бути якийсь автоматичний програмний механізм перевірки доходів потенційного вкладника, а не заставляти доказувати, що ти не злочинець навіть якщо частину свого вкладу з одного держбанку хочеш занести до іншого.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите как перекинуть деньги на карту банка другой страны, какие варианты? Хотели р2р, моня сказал так нельзя )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:45

2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.

Отправить деньги с карты на карту можно самостоятельно в Интернет-банке «Приват24» или терминале самообслуживания. Также Вы можете совершить перевод через контактный центр по номеру 3700 или обратившись в отделение.

Отправить деньги можно с любой личной платежной карты физического лица согласно тарифам карты.

Получение любого перевода, в том числе из-за границы, на Карту для выплат ПриватБанка осуществляется бесплатно! Исключением являются SWIFT-переводы, где комиссия за зачисление на Карту для выплат составляет 0,5%. К тому же, комиссия за снятие средств с Карты для выплат отсутствует даже в банкоматах всех банков на территории Украины.

https://privatbank.ua/ru/kak-poluchit-o ... za-granicu
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.
Хм, Приват снова рулит?! Попробую с инет карты, интересно какой будет тариф.
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