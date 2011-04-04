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mephala написав:В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.
еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли. а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
mephala написав:В данной ситуации есть просто договорные отношения двух сторон. И одним из условий со стороны банка есть предоставление справки происхождения средств. Не нравится - не идите в банк.
банки наделили оверполномочиями, о каких договорных отношениях идёт речь? Попробуйте затребовать у банка источник средств их собственника, будете посланы за Можайск потому что у них полицейские полномочия есть, а у вас нету.
еще раз - договор сотрудничества возможен только если обе стороны устроили условия. если хоть одну не устроили - разошлись как в море корабли. а практика спрашивать клиента откуда деньги не только в нашей стране есть. нам просто это дико вот и все.
это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.
vitaliian написав:это законодательство навязало банкам выполнять функции фин.мона, чем нарушило экономическое право (каким боком государство имеет отношение к договорам между субъектами хозяйствования?) Если есть сомнения в законности, компетентными органами возбуждается дело, идёт следствие, собираются улики, потом суд определяет степень вины. Банку чтобы осуществлять свою деятельность справка о моих доходах не нужна.
ну так а почему государство запретило выдавать валютные кредиты без подтверждения валютных доходов? сколько таких "нарушений экономического права" как вы говорите еще можно в пример привети? еще раз повторю - банк выдвинул условия. если они вас не устраивают проходите мимо. и насколько я вижу эти условия беспокоят только тех кому есть что скрывать...
vitaliian написав:это законодательство потребовало от банков выполнять функцию контроля, каким боком государство может вмешиваться в договорные отношения субъектов хозяйствования?
Я стикнувся з певними заморочками, коли хотів відкрити депо в укрексімі (і пройшов мимо), хоча маю десятки років досить значні депо в різних в тому числі держбанках, заробивши основний капітал і сплативши податки до 60 % (такі були ставки) від заробленого ще 92-94 рр. Потім отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути. Чому не можна зробити фінмон хоча би тих по ІПН, а тоді якщо щось не сходиться трусити клієнта?
Ой+ написав:отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути.
Подавали в декларації?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ой+ написав:отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути.
Подавали в декларації?
На початку 90-х був приватним підприємцем з усіма необхідними документами на той час, пізніше отримував ще і пасивний дохід, який мав би співвідноситись по ІПН. Тому вважаю також, що мав би бути якийсь автоматичний програмний механізм перевірки доходів потенційного вкладника, а не заставляти доказувати, що ти не злочинець навіть якщо частину свого вкладу з одного держбанку хочеш занести до іншого.
2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.
Отправить деньги с карты на карту можно самостоятельно в Интернет-банке «Приват24» или терминале самообслуживания. Также Вы можете совершить перевод через контактный центр по номеру 3700 или обратившись в отделение.
Отправить деньги можно с любой личной платежной карты физического лица согласно тарифам карты.
Получение любого перевода, в том числе из-за границы, на Карту для выплат ПриватБанка осуществляется бесплатно! Исключением являются SWIFT-переводы, где комиссия за зачисление на Карту для выплат составляет 0,5%. К тому же, комиссия за снятие средств с Карты для выплат отсутствует даже в банкоматах всех банков на территории Украины.
vitaliian написав:2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.
Хм, Приват снова рулит?! Попробую с инет карты, интересно какой будет тариф.