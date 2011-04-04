Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:45

Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.Отправить деньги с карты на карту можно самостоятельно в Интернет-банке «Приват24» или терминале самообслуживания. Также Вы можете совершить перевод через контактный центр по номеру 3700 или обратившись в отделение.Отправить деньги можно с любой личной платежной карты физического лица согласно тарифам карты.Получение любого перевода, в том числе из-за границы, на Карту для выплат ПриватБанка осуществляется бесплатно! Исключением являются SWIFT-переводы, где комиссия за зачисление на Карту для выплат составляет 0,5%. К тому же, комиссия за снятие средств с Карты для выплат отсутствует даже в банкоматах всех банков на территории Украины.