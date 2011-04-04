Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
если банк получателя подключен к вестерн юнион не вижу проблемы зачислить перевод на карту, у нас это можно сделать на сайте привата, пумба и др.
комиссия 1% валюта отправителя только гривна курс Приватбанка
Деякі агенти Western Union можуть запропонувати одержати коштів у валюті, що відрізняється від валюти, обраної відправником. У такому разі Western Union або її агенти можуть заробляти додаткові гроші під час конвертації Ваших коштів.
vitaliian написав:2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.
Хм, Приват снова рулит?! Попробую с инет карты, интересно какой будет тариф.