Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:58
2XL
еще посмотрите сервисы наподобие
https://ukraine.wu.com/ua/ua/send_money/start
если банк получателя подключен к вестерн юнион не вижу проблемы зачислить перевод на карту, у нас это можно сделать на сайте привата, пумба и др.
комиссия 1% валюта отправителя только гривна курс Приватбанка
Деякі агенти Western Union можуть запропонувати одержати коштів у валюті, що відрізняється від валюти, обраної відправником. У такому разі Western Union або її агенти можуть заробляти додаткові гроші під час конвертації Ваших коштів.
vitaliian
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:18
vitaliian написав: 2XL еще посмотрите сервисы наподобие .
Вы изменили сообщение))
Я через Приват отправил. Нужно было всего 1.5 кгрн. С ИК комиссия 50 грн. Или вам благодарности за оперативную подсказку
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:19
2XL написав:
Подскажите как перекинуть деньги на карту банка другой страны, какие варианты? Хотели р2р, моня сказал так нельзя )
https://moneytransfer.kiev.ua/exBankOpe ... 1505233302
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:40
clientage написав:https://moneytransfer.kiev.ua/exBankOperationP2P/index3?_ga=2.205202005.43876131.1562346982-723697765.1505233302
Если выпадет возможность попробую и напишу про комис
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Суб 06 лип, 2019 04:08
2XL написав: vitaliian написав: 2XL Если у человека, которому Вы хотите отправить деньги, есть платежная карта Visa или Mastercard любого банка мира, Вы можете легко и быстро осуществить перевод – достаточно знать 16-значный номер карты получателя.
Хм, Приват снова рулит?! Попробую с инет карты, интересно какой будет тариф.
2%, минимум 50 грн.
https://www.liqpay.ua/uk/tariffs
Bosstone
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Додано: Суб 06 лип, 2019 04:13
2XL написав:
Если выпадет возможность попробую и напишу про комис
Там тоже 2%, но минимум 4 дол./евро. Так что на вашей сумме вышло бы в два раза дороже
https://alfabank.ua/upload/taryfy-abu.pdf
Bosstone
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:08
Хто підскаже - який банк запровадив вже міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Ethereum
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:32
Ethereum написав:
Хто підскаже - який банк запровадив вже міжнародний номер банківського рахунку IBAN
В березні отримував з німеччини на Монобанк по IBAN.
IDAN
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:53
lubopytnaya написав: Алексей77 написав:
Нашел Мегабанк на год под 17,5% с ежемес. выплатой.
Какие еще есть более-менее надежные места?
Если сумма до 200К грн, то все места одинаково надежны
С ежемесячной выплатой:
Зем.Капитал
: 18,5%, с пополнением
Агропросперис
: 17,5%, если сумма от 100К, то 17,8% + бонус Минфина
Форвард
: 17,75%, с пополнением
Мисто
: 17,5%, с пополнением
КИБ
: 17,5%, с пополнением
Универсал
: 17,5%, с пополнением + бонус Минфина
Альянс
: 17,5% + бонус Минфина
Идея
: 17,5%
Січ
: 17,5% + бонус Минфина
RwS bank
: 17,5%
Какие сейчас есть варианты классических столбов в гривне на срок больше года? (1,5-2-3 года)
ramaz
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