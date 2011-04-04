Ой+ написав:Я стикнувся з певними заморочками, коли хотів відкрити депо в укрексімі (і пройшов мимо), хоча маю десятки років досить значні депо в різних в тому числі держбанках, заробивши основний капітал і сплативши податки до 60 % (такі були ставки) від заробленого ще 92-94 рр. Потім отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути. Чому не можна зробити фінмон хоча би тих по ІПН, а тоді якщо щось не сходиться трусити клієнта?
У меня зарплатный проэкт у них и всеравно спрашивают откуда деньги.