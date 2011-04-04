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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Я стикнувся з певними заморочками, коли хотів відкрити депо в укрексімі (і пройшов мимо), хоча маю десятки років досить значні депо в різних в тому числі держбанках, заробивши основний капітал і сплативши податки до 60 % (такі були ставки) від заробленого ще 92-94 рр. Потім отримував одних % на круглі суми і дані про це по крайній мірі у податковій по ІПН мали би бути. Чому не можна зробити фінмон хоча би тих по ІПН, а тоді якщо щось не сходиться трусити клієнта?

У меня зарплатный проэкт у них и всеравно спрашивают откуда деньги. :|
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:01

  ramaz написав:Какие сейчас есть варианты классических столбов в гривне на срок больше года? (1,5-2-3 года)

Классических столбов уже почти не осталось.
В основном, все нынешние столбы с какими-то подвывертами и ограничениями.

Мисто:
18 міс. + 5 днів, с пополнением протягом перших 2/3 строку вкладу
мін.сумма 1000,00 грн, мін.сумма пополнения от 500 грн.
С ежемесячной выплатой: 16,25%
С выплатой в конце срока: 16,75%

Альянс
"ОЩАДНИЙ+" на срок 450 дней с правом пополнения
мін.сумма 5000,00 грн
С ежемесячной выплатой: 17,50%
С выплатой в конце срока: 17,50%
мін.сумма пополнения не указана
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:01

RwS bank:
«Respect» от 18 месяцев до 3х лет
с правом пополнения
мін.сумма вклада 1000,00 грн
С ежемесячной выплатой: 16,50%
С выплатой в конце срока: 16,50%
мін.сумма пополнения от 500 грн.

КОМІНВЕСТБАНК
мін.сумма вклада 5000,00 грн
додаткові внески допускаються
мін.сумма пополнения от 500 грн.
% сплачуються щомісячно
18 мес 17.20%
24 мес 17.30%
60 мес 17.50%
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Суб 06 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:12

А Земеееля? КласСика жанра, но мало де есть :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:31

  clientage написав:А Земеееля? КласСика жанра, но мало де есть :wink:

У них же только годовые.
А ramaz просил на срок от 18 мес и больше.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:43

Re: Байки про банки і не тільки....

пишут что коминвест может уменьшать % на 5ти летних депо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:14

Раджу посадити дерево в Форварді
в ньому два рази на рік відбуваєтсья дуже класна акція - банк додає ++ до існуючих депозитів (раніше +1грн, 0.5 валюти), останні раз +0.5 грн і 0.25 валюти)

єдина умова - ці ++ додаються до УСІХ ІСНУЮЧИХ депошок

таким чином зараз маю жирну депошку 19 із копійками.

PS забув основне - тим хто відкриє новий депозит (останній раз був від 50)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:43

  Алексей77 написав:Тоже интересует депо в гривне, на полгода с пополнением и ежемес. выплатой с макс. ставкой

Максимальные ставки Вы уже пропустили.
В апреле-мае в "Агропросперисе" на полгода было 19,5% ежемесячно :wink:

А сейчас на полгода "ежемесячно с пополнением" только крохи:
Альянс 17,00% мин.сумма від 5000 грн
Мегабанк 16,5% мин.сумма від 1000 грн (добавка к ставке +0,1% для физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте АО МЕГАБАНК)
Мисто 16,00% мин.сумма від 1000 грн
RwS bank 16,00% мин.сумма від 1000 грн
Конкорд 15,75% при открытии в ИБ 16,25% мин.сумма від 1000 грн
КОМІНВЕСТБАНК депозит "Турбота" 18,00% , но это, наверное, для пенсионеров.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:30

  lubopytnaya написав:RwS bank:
«Respect» от 18 месяцев до 3х лет
с правом пополнения
мін.сумма вклада 1000,00 грн
С ежемесячной выплатой: 17,50%
С выплатой в конце срока: 17,50%
мін.сумма пополнения от 500 грн.

Взагалі-то щомісячно 16,5%
в кінці 17%
Вже давним-давно
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 23:13

  wolt450 написав:Взагалі-то щомісячно 16,5%
в кінці 17%
Вже давним-давно

Да, Вы правы.
Исправила.
Видимо, я не ту графу посмотрела - меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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