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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 лип, 2019 23:22
lubopytnaya написав:
меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне
Година пізня, чоловіка можна зрозуміти
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